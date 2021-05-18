Загалом на 16 стаціонарних постах обсерваторії за минулий тиждень відібрали та проаналізували 1639 проб повітря. За даними спостережень із 11 до 17 травня в повітрі Києва зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом.

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Де було брудне повітря:

завислих речовин – у 1,1-1,2 раза на проспекті Перемоги (район метро Святошин), площах Бессарабській і Перемоги, вулицях Каунаській та Семена Скляренка;

діоксиду азоту – у 5,4-5,7 раза – на площі Перемоги та вулиці Семена Скляренка; у 4,5-4,6 раза – на вулиці Каунаській, бульварі Лесі Українки; у 2,7-3,8 раза – на усіх інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;

формальдегіду – у 2,0-2,6 раза – на проспекті Перемоги, площах Бессарабській, Деміївській, Перемоги, бульварі Лесі Українки, вулицях Олек­сандра Довженка, Каунаській; у 1,0-1,9 раза – на інших постах спостережень.

За прогнозами Укргідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.