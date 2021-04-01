Чергова надзвичайна подія сталася вночі 1 квітня у Дніпровському районі Києва. Патрульні хотіли зупинити чоловіка, який їхав із порушенням правил дорожнього руху, але зловмисник вирішив втекти.

Почалися перегони з того, що патрульні помітили Audi, який рухався Броварським проспектом без світла. Інспектори одразу увімкнули проблискові маячки, але, побачивши вимоги про зупинку, водій "німця" почав прискорюватись.

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Завершилися перегони аварією та евакуйованою до штрафмайданчика автівкою.

Одразу 4 протоколи

Намагаючись втекти від переслідування, порушник двічі проїхав на червоний сигнал світлофору.

Зупинився Audi лише через ДТП на бульварі Верховної Ради. Водій не впорався з керуванням та влетів у паркан.

Інспектори одразу помітили, що водій має ознаки сп'яніння. Результати перевірки на драгері показали 1,79 проміле алкоголю в його крові.

Щодо керманича іномарки склали чималу кількість адмінпротоколів – за порушення ПДР, яке призвело до ДТП, керування машиною у нетверезому стані та невиконання вимог про зупинку. Також поліцейські склали постанову про керування машиною без прав.

Дивіться відео епічних перегонів патрульних із нетверезим водієм у Києві:

Нещодавно в Україні підвищили штрафи за п'яне водіння. Водіїв, яких спіймають за кермом у нетверезому стані, можуть штрафувати на суму від 17 до 51 тисячі гривень, а також позбавляти прав на термін від 1 до 10 років.