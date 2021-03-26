Біля готелю "Дніпро" на Європейській площі працівники Київавтодору планують виконати поточний ремонт покриття проїзної частини з бруківки. Через це рух ділянкою дороги буде обмежений.

Як зазначили у фейсбуці "Київавтодору", роботи збираються проводити лише у суботу, 27 березня, щоб не створювати у місті транспортний колапс. Задля цього доведеться обмежити рух частиною площі.

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Комунальники планують розпочати ремонт о 9:00, а закінчити обіцяють до 16:00.

Не тільки Європейська площа

У соцмережах кияни скаржаться на те, що ділянка дороги, яку мають відремонтувати, потребує реконструкції. Втім, невідомо, коли саме чиновники запланували більш серйозні відновлювані роботи на Європейській площі.

Масштабне оновлення на Троєщині

Із обмеженням руху цілком можуть зіштовхнутися й кияни, які їздять вулицею Милославською. Згідно з повідомленням КМДА на ділянці дороги від Радунської до Бальзака проведуть капітальний ремонт дороги з заміною основи та укладанням нового асфальтного покриття.

Після капремонту вулиця отримає три повноцінних смуги руху у кожному напрямку. Нове сучасне освітлення, оновлені тротуари. Облаштують велодоріжки. Відремонтують також трамвайний переїзд на перетині з вулицею Оноре де Бальзака,

– зазначили представники місцевої влади.