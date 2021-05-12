Це вже трете комунальне підприємство столиці, яке за останні два дні відвідали представники прокуратури. Вчора 11 травня правоохоронці обшукували "Київзеленбуд", а сьогодні 12 травня завітали в КП "Київський інститут земельних відносин".

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Обшуки в "Київавтодорі"

В прокуратурі відкрили кримінальне провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт по ремонту доріг в Києві на суму понад 18 мільйонів гривень.



Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія – регулярний переможець тендерів на проведення робіт на замовлення "Київавтодору" на загальну суму понад 1, 9 мільярдів гривень, здійснювала роботи по ремонту дорожнього покриття столиці.

Фіктивний субпідрядник

При цьому вказана підрядна організація, діючи у змові зі службовими особами КК "Київавтодор", зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств з ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт.



Під час проведених напередодні обшуків у підрядних організацій, задіяних в протиправній схемі, були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти на суму понад 7 мільйонів гривень, комп’ютерна техніка та печатки підприємств.