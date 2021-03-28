Через складну ситуацію з коронавірусом в управлінні патрульної поліції Києва обмежують прийом людей. Відділ адміністративної практики буде приймати громадян 2 дні на тиждень.

Так, відділ прийматиме у понеділок і четвер. Час роботи – з 9:00 до 13:00.

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У поліції наголосили, що це стосується тільки невідкладних питань. Наприклад, повернення посвідчення водія, якщо термін дії тимчасового дозволу закінчується, або евакуації автомобіля.

Стосовно інших питань просять питань звертатись до управління письмово. Також можна писати на електронну пошту kyiv@patrol.police.gov.ua.

Важливо! У поліції наголосили, що треба звернути увагу на вимоги щодо оформлення таких звернень. Вони зазначені в законі "Про звернення громадян".

Коронавірус в Києві: яка ситуація