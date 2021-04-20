У справжню бійку перетворилася перевірка поліцейськими водія маршрутки № 720 сполученням Боярка – Київ. Чоловіка мали оштрафувати за порушення карантину, однак тепер можуть покарати більш жорстко.

За попередніми даними, маршрутник ніяк не хотів визнати той факт, що порушив протиепідеміологічні вимоги. Він поліз до патрульних із кулаками. Закінчилося все розбитим обличчям та кайданками на руках.

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Чи викликали на місце інспектори слідчо-оперативну групу, невідомо.

Що відомо про бійку маршрутника та поліцейських у Києві

Маршрутку № 720, яка була заповнена пасажирами, зупинили патрульні зранку на проспекті Перемоги.

Як стверджують очевидці, замість того, щоб отримати протокол про порушення карантинних вимог та штраф, водій почав пручатися правоохоронцям.

Щоб вгамувати працівника фірми-перевізника поліцейським довелося застосувати силу та спецзасоби.

Водія заламали та поклали обличчям в асфальт.

У відділі комунікації поліції Києва у коментарі 24 каналу зазначили, що наразі не мають інформації з приводу затримання маршрутника.

Дивіться відео з місця бійки водія маршрутки та патрульних: