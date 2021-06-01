Зараз зловмиснику 46 років. Половину свого життя він перебував у розшуку.
До теми На Одещині чоловік зарізав жінку і місяць переховувався: відео
Що відомо про цей інцидент
- Працівники управлінь карного розшуку у Києві та у Львівській області затримали злочинця.
- Він скоїв вбивство у 1998 році та переховувався від поліції.
- Під час затримання йому одразу повідомили про підозру.
- Слідчі також звернулися до суду з клопотанням.
- Вони просять, щоб суд обрав злочинцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.