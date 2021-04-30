Втім, комунальники встигли огородити її відповідним знаком. На щастя, ніхто не потрапив у цю пастку.
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Поліція викликала комунальників
Про проблему на проспекті Правди, 47 у Подільському районі столиці повідомили патрульні поліцейські. Вони й викликали на місце відповідні служби.
Яма утворилась через аварію на мережах
Як з’ясувалось, провалля утворилося через аварію на інженерних мережах. У зв’язку з цим на тій ділянці дороги частково обмежили рух. Про це інформує комунальна корпорація "Київавтодор".
Аварійну ділянку огородили / Фото "Київавтодору"
На місце працювала бригада балансоутримувача мереж.