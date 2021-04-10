У Києві 9 квітня жителі та гості столиці могли побачити незвичайне видовище. На вулиці Клавдіївській розгулював нетверезий чоловік, навколо шиї якого обвились 2 змії. При цьому він поводив себе агресивно та чіплявся до перехожих.

Поліцію викликали люди, яким на шляху трапився любитель змій. Патрульні одразу прибули на місце виклику.

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Змії поводили себе дуже неспокійно

Змії, кажуть правоохоронці, були дуже неспокійними. Адже для них незвично перебувати просто неба за такої температури. Чоловік поклав плазунів на дах автомобіля.



Правопорушник відмовився називати своє ім'я та не демонстрував жодного наміру співпрацювати зі стражами порядку. Звідки він взяв змій – не повідомив. Отож і змій, і їхнього тимчасового господаря доправили до райвідділку.

Змій оглянули та знайшли їм тимчасовий притулок

Патрульні зв'язались із організацією UAnіmals, яка опікується правами тварин. Працівники організації вони оглянули змій та допомогли знайти їм тимчасовий, обладнаний усім необхідним, прихисток. Зараз плазуни почуваються добре.

У затриманого справи значно гірше. Проти нього розпочали кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами та поява у громадському місці у нетверезому вигляді.

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