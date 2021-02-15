У Києві самоскид завис у повітрі після зіткнення зі шляхопроводом
Кузов вантажівки опинився у повітрі / Скриншот із відео
Чергова аварія у Києві через недбалість водія вантажівки сталася зранку 15 лютого на вулиці Грінченка. Внаслідок ДТП утворився серйозний затор у бік центральної часті міста.
Источник:dtp.kiev.ua
За попередніми даними, водій самоскида знав про те, що відкидний кузов його автівки не було опущено повністю.
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Попри цей факт та наявність вказівників з висотою шляхопроводу, чоловік все ж таки вирішив спробувати проскочити.
Кабіна у повітрі
- У зовсім нерівній боротьбі між очікуванням та реальністю водій вантажівки програв.
- Зачепившись відкритим кузовом за шляхопровід, автівка продовжила їхати ще кілька метрів.
- Через це вона опинилася у підвішеному стані: частина кузова та задній міст спираються на асфальт, а кабіна водія висить у повітрі.
Наразі на місці події працюють комунальники, які намагаються прибрати вантажівку з місця, не завдавши їй додаткових ушкоджень. Оскільки якщо просто висмикнути самоскид з-під шляхопроводу, він може дуже серйозно зламатися.
Дивіться відео зі самоскидом, кабіна якого зависла під шляхопроводом у Києві:
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