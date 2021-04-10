У Києві на станції "Майдан Незалежності" 10 квітня увагу гвардійців привернули двоє сильно п'яних чоловіків. Під час перевірки сумки одного з них правоохоронці виявили предмети, схожі на бойові гранати

На місце події одразу викликали вибухотехніків. Фахівці підтвердили, що це бойові гранати Ф1 та РГД-5.

До теми В Житомирі водій чинив опір під час затримання: він підірвав гранату, щоб втекти від поліції

Наразі невідомо, куди чоловіки везли гранати

Слідчо-оперативна група Нацполіції розпочала розслідування, аби встановити, звідки чоловіки взяли боєприпаси. Обоє затриманих було дуже нетверезими. Навіщо їм були гранати і куди вони їх везли – поки що невідомо.

На Львівщині на гранаті підірвався АТОвець

Зазначимо, що наприкінці березня на Львівщині на бойовій гранаті підірвався колишній АТОвець. Він загинув на місці.

У Києві затримали чоловіка з пістолетом та гранатою

А у Києві 18 березня затримали чоловіка зі зброєю. Підозрілого перехожого помітили на Осокорках патрульні. З собою затриманий мав пістолет, гранату та запал. Поліція відкрила кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю.