У компанії глибоко стурбовані поведінкою їх працівника. В Bolt заявили, що допоможуть поліції з’ясувати всі факти.
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Як все було – розповідь постраждалої
Жінка викликала таксі, щоб поїхати з 6-річною донькою на шкільні збори. Коли вони сіли у салон Ford, то водій одразу заявив, що пасажирка мала б попередити, що їхатиме з дитиною – для цього водію потрібно мати дитяче автокрісло.
"На плаття грошей не пошкодувала", прокоментував водій вбрання дівчинки.
Шокована цими виразами я озвучила йому, що не будемо з ним їхати, після цього водій почав кричати, що я йому повинна за виклик,
– розповідає жінка.
Коли вона поцікавилася, чому він дозволяє собі таку поведінку – у відповідь почула "скажи спасибі, що не дав тобі п*зди і не забризкав балончиком".
Потім вийшов з машини й таки бризнув з балона в обличчя. Дитина стояла поруч.
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Хотів наїхати на жінку
Після цього водій сів у авто й почав рухатись.
Я подзвонила чоловіку, який був неподалік, він наздогнав водія й викликав поліцію. Я стала біля капота, щоб водій не втік. Коли таксист зрозумів, що приїде поліція – він почав їхати на мене,
– сказала постраждала.
Жінка почала втрачати свідомість. Чоловік її підхопив й забрав на тротуар. Таксист втік.
Реакція Bolt
В компанії повідомили, що дії водія є неприпустимими та повністю суперечать етичній політиці компанії Bolt.
Ми одразу заблокували обліковий запис водія і відключили його від платформи Bolt. Наразі ми з’ясовуємо всі деталі інциденту. Ми готові співпрацювати з поліцією та надати їй всю необхідну інформацію,
– повідомили в компанії.
Коментар компанії / Скриншот з фейсбуку