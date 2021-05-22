Деталі пожежі у Києві
Інцидент трапився на вулиці Берковецькій. Загоряння виникло на десятому поверсі.
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Спочатку вогонь гасили 30 рятувальників та 8 одиниць техніки. Станом на 06:50 площа пожежі складала близько 200 метрів квадратних.
Гасіння ускладнювалося високою температурою та щільним задимленням. Додатково залучали 2 колінчаті підіймачі. Крім того, рятувальники проводили розбір конструкцій,
– розповіли у ДСНС.
Пожежу локалізували о 07:10, а повністю ліквідували ще через 20 хвилин о – 07.32. Всього до гасіння залучали 40 осіб та 10 одиниць техніки.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Причина пожежі наразі невідома.
У Києві рятувальники гасили пожежу в адмінбудівлі "Епіцентру" / Фото ДСНС
Пожежа виникла зранку 22 травня / Фото ДСНС