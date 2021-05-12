Артур Палатний заявив, що "прямо зараз триває фарс під назвою "обшуки".

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Обшуки в Палатного

Паланий заявив, що керують політичним замовленням ті, "хто намагаються маніпулювати президентом, шепочучи йому на вухо". Він також додав, що виконавці – деякі представники прокуратури, які мовляв спільно з іншими не достойними своїх погонів правоохоронцями в ручному режимі просто виконують поставлену задачу.

Вони навіть не можуть адекватно пояснити підстави для своїх дій. Про жодні дотримання норм закону мова теж не йде,

– пише Палатний.

Він додає, що мета – тиск і залякування. Бо мовляв партія "Удар" може скласти сильну конкуренцію на виборах. Політик вважає, що "часи Януковича стали хорошим щепленням від страху та серйозного сприйняття таких дешевих шоу".

"Як би не хотілося, і якими б сильними вони не відчували себе сьогодні, бумеранг справедливості має властивість бити дуже влучно і боляче. І тоді жодна ручна прокуратура не врятує", – зауважив Артур Палатний.

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