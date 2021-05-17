Фотографію опублікували у соцмережах. "Нічого незвичайного, просто київська маршрутка", – ідеться у підписі до фото.
Про проїзд У Києві хочуть підняти ціну на проїзд утричі: міськрада знає, як цього не допустити
Це сталось під час зупинки й виходу пасажирів із транспорту. Що було далі – невідомо.
Реакція людей
У коментарях у фейсбуці люди обурюються, що ціни на проїзд знову збираються підіймати, втім надання послуг перевезення у маршрутках стає дедалі гіршим.
Користувач Валера Іванов порівняв маршрутку з літаком, мовляв, двері так само відкриваються. Він додав таку світлину.
Скриншот з фейсбуку
У Києві можуть підняти ціну на проїзд
Нагадаємо, що в столиці можливо знову подорожчає проїзд у громадському транспорті. Комунальники просять Кличка підняти ціну.
В "Київському метрополітені" та "Київпастрансі" порахували, що його вартість має бути такою – 21 гривня у метро, 25 гривень у трамваї, тролейбусі та автобусі. А в міській електричці – 78 гривень.
Втім, мер заявив, що собівартість проїзду у столиці становить 15 гривень.
Якщо ціна таки виросте у комунальному транспорті, то маршрутники також її піднімуть.