У Києві вбили людину східної зовнішності
У Києві на Лісному масиві сталося вбивство. Інцидент трапився пізнього вечора 18 квітня – приблизно опівночі наступного дня.
Источник:"Вартові Еспресо"
Тіло вбитого чоловіка виявили на Лісному проспекті. Зараз на місці працюють слідчі.
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Що відомо наразі
- Вбитий має східну зовнішність, імовірно арабську. Йому – приблизно 35 – 40 років.
- Місцеві кажуть, що чоловік працював у магазині квітів. Власне тут і виявили його тіло. Також повідомляють, що він був привітним.
- Зараз невідомо, які саме пошкодження отримав убитий. Проте вже можна стверджувати, що смерть була насильницькою – на місці видно сліди крові.
- На кадрах з місця видно, що чоловік лежить на підлозі.
- Слідчі дії тривають.
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