У Києві триває вакцинація проти коронавірусу. Станом на 5 березня медики зробили вже 434 щеплення.

Таку цифру під час брифінгу назвав мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, серед тих, хто погодився на вакцинацію у Києві –16 відомих людей. Вони погодилися на процедуру, щоб показати всім киянам безпеку вакцинації.

Нагадаємо, що вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого. Місто отримало від Міністерства охорони здоров'я 42 600 доз вакцин виробництва Oxford / AstraZeneca (Covishield).

Хто перший отримав вакцину у Києві

Першу вакцину у Києві отримав завідувач відділення інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко, який понад місяць тому перехворів на коронавірус.

Вакцинацію киянам роблять абсолютно безплатно, крім того, процедура не є примусовою.