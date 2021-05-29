У мережі очевидці опублікували відео конфлікту. Спочатку в кадрі видно чоловіка, який вигулює свого домашнього улюбленця на повідку.

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Чому розгорівся конфлікт

Згодом до нього наблизився інший мешканець житлового комплексу, проте його собака була без повідка. Тварина підбігла до чоловіка та його чотирилапого друга.

У цей момент він вдарив чужого собаку ногою. Власник тварини це помітив й обурився. Тож у відповідь вдарив сусіда повідком, зав'язалася бійка.

Через якийсь до них підійшов ще один хлопець. Він вирішив розборонити чоловіків у своєрідний спосіб – розпилив у бік одного з них сльозогінний газ.

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Інші перехожі зупинялися й намагалися заспокоїти сусідів. Відео закінчилося тим, що учасники конфлікту розійшлися у різні сторони.

В коментарях до допису користувачі соцмережі критикують переважно чоловіка, собака якого був без повідка. "Господар пуделя неадекватний", – також пишуть вони.