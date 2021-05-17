Якщо в будні минулого тижня щодня у Києві фіксували понад 600 нових інфікованих на COVID-19, у суботу та неділю ця цифра різко зменшилася у кілька разів. За добу 16 травня до статистики внесли лише 102 випадки захворювання.
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Згідно з даними від МОЗ, які опублікували на сайті РНБО, у неділю від коронавірусної хвороби померли 10 жителів столиці.
Хворих знову побільшало
В офіційних даних також внесли маленьку кількість осіб, які подолали хворобу. У неділю зафіксували лише 64 таких випадки. Кількість людей з активною стадією COVID-19 знову збільшилася, однак не дуже суттєво. Наразі хворіють 64 646 киян.
Згідно з даними Центру громадського здоров'я, у лабораторіях столиці за добу зробили 109 позитивних тестів шляхом ПЛР.
При цьому у лікарнях Києва зберігається відносна стабілізація ситуації. У медичних закладах є забезпечені киснем ліжкомісця, а фактів виписування людей з низькою сатурацією, як стверджують волонтери, поменшало.
За добу у столиці зробили лише 58 щеплень. Загалом вакцину отримали 98 763 киян.