Черговий конфлікт між водіями стався днями на мості Метро у Києві. Чоловіки з однієї легковушки відгамселили водія іншої, незважаючи на жінок та дитину, які були у салоні.

Джерело: патрульна поліція Києва

Поліцейські дізналися про інцидент від свідка події, який розповів, що компанія чоловіків досить жорстко б'є водія машини Renault.

Коли ж правоохоронці прибули на місце виклику, зловмисники вже втекли. Але їх змогли затримати згодом.

Що відомо про бійку на мості Метро

Поліцейські стверджують, що конфілікт між водіями стався під час руху, через що машину потерпілого заблокували.

До власника "француза" підійшов чоловік, який відкрив двері та кілька разів ударив опонента.

Під час цього у салоні Renault перебували дружина, сестра та дитина водія.

Згодом у конфлікті брали участь не тільки водії обох автівок, але й пасажири.

Нападники добряче побили постраждалого, так що йому знадобилася допомога лікарів.

Поліцейські ж, з'ясувавши марку автомобіля, на якому пересувалися зловмисники, помітили ймовірних кривдників та затримали їх. Своєї участі у бійці вони не заперечували.

Затриманих передали слідчо-оперативній групі. Як саме правоохоронці кваліфікували подію, невідомо.

Дивіться відео бійки між водіями на мості Метро у Києві