Водіям доводиться стояти на в'їздах на мости, в центрі та на головних транспортних артеріях. На деяких ділянках рух ускладнено через ремонтні роботи та ДТП.

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Де затруднений рух в Києві: деталі

  • Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • Вулиця Братиславська ("Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича й Північний міст;
  • Вулиця Набережно-Рибальська;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Проспект Героїв Сталінграду;
  • Проспект Бандери;
  • Проспект Перемоги;
  • Проспект Любомира Гузара та інші.

Рух частково паралізований через ДТП: аварія на Голосіївському проспекті, на вулиці Жилянській та декілька ДТП на Великій Окружній дорозі.

Де корки в Києві: онлайн карта

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Аварія на Борщагівці: деталі

  • Через аварію на бульвару Вацлава Гавела 18а рух повністю паралізовано.
  • Легковик атакував трамвай близько 08:20 ранку.
  • На місці працює поліція. 
  • Водії та пасажири нервують: доводиться об'їжджати місце ДТП, а кияни вимушені змінювати свої плани та добиратися в центр не на електротранспорті.

Місце ДТП очима інших водіїв: відео

 