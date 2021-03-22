Київ потрапив до червоної зон карантину. Від завтра, 23 березня, в столиці діятиме низка додаткових обмежень. Частково вони стосуватимуться транспорту.

Обмеження червоної зони карантину передбачає зупинку пасажирських перевезень. Громадський транспорт мав би працювати у спецрежимі.

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У КМДА повідомили про інше рішення

Від сьогодні, 22 березня, транспорт у столиці працює з посадкою до 50% від кількості місць.

Метро у Києві не закриватимуть. Але можливі обмеження в години пік – ймовірно, пускатимуть менше людей, щоб уникнути скупчення людей.

У Київській міськраді впевнені, що в столиці не мають припинятися пасажирські перевезення.

Напередодні заступник голови КМДА Микола Поворозник заявляв, що зупинка транспорту призведе до колапсу.

Зверніть увагу! 21 березня Державна комісія ТЕБ та НС вирішила пом'якшити питання щодо роботи транспорту у червоній зоні. Вони доручили розглянути це питання Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ.

Що відомо про локдаун в Києві