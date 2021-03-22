Київ в червоній зоні: як працюватиме транспорт
Київ потрапив до червоної зон карантину. Від завтра, 23 березня, в столиці діятиме низка додаткових обмежень. Частково вони стосуватимуться транспорту.
Источник:РБК-Україна
Обмеження червоної зони карантину передбачає зупинку пасажирських перевезень. Громадський транспорт мав би працювати у спецрежимі.
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У КМДА повідомили про інше рішення
Від сьогодні, 22 березня, транспорт у столиці працює з посадкою до 50% від кількості місць.
Метро у Києві не закриватимуть. Але можливі обмеження в години пік – ймовірно, пускатимуть менше людей, щоб уникнути скупчення людей.
У Київській міськраді впевнені, що в столиці не мають припинятися пасажирські перевезення.
Напередодні заступник голови КМДА Микола Поворозник заявляв, що зупинка транспорту призведе до колапсу.
Що відомо про локдаун в Києві
- Рішенням місцевої ради, додаткові обмеження у столиці почали діяти від 20 березня.
- Зачинені заклади культури, ТРЦ, масові заходи. Запровадили низку обмежень під час проведення релігійних богослужінь та відвідин спортивних залів і салонів краси.
- Напередодні запровадження обмежень, міський голова Кличко наголошував на загрозливій динаміці.
- З 21 березня локдаун почав діяти також на території Київської області.
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