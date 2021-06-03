Вже традиційно: ускладнено рух в центрі та на в’їздах на мости. Окрім цього, зранку в столиці вже сталася низка ДТП.

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Де у Києві важко проїхати зранку 3 червня:

  • проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");
  • Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");
  • вулиця Братиславська ("Чернігівська");
  • Проспект Романа Шухевича та Північний міст;
  • вулиця Набережно-Рибальська;
  • вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • проспект Героїв Сталінграду;
  • проспект Бандери;
  • проспект Перемоги;
  • проспект Любомира Гузара та інші.

Детально із ситуацію на дорогах можна ознайомитися на цій онлайн-карті:

затори в Києві 3 червня ускладнено рух карта