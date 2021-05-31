Затори утворилися на звичних "складних" ділянках в центрі та на в’їздах на мости. Кількість червоних ділянок на карті поступово збільшується.

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Вже традиційно рух на всіх мостах сповільнено: на Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

На Окружній дорозі ведуться ремонтні роботи та вже сталося кілька ДТП.

На правому березі Києва частково ускладнено рух в центрі. Вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Набережне шосе, Володимирським узвозом, проспектом Степана Бандери спостерігається підвищений автотрафік.

Через аварії та велику кількість авто дороги скувало тягучками на проспекті Перемоги, вулицях Жилянська, Борщагівська, Вадима Гетьмана, проспекті Леся Курбаса, Повітрофлотському проспекті, вулицях Глибочицька, на проспекті Валерія Лобановського та Голосіївському проспекті.

На лівому березі затори проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті: