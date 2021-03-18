Як і завжди, ранок у Києві розпочався для автомобілістів з довготривалого перебування у заторах. Утворилися вона на звичних для всіх місцях.

На Лівому березі власникам автівок важко проїхати до мостів, а на Правому – дістатися центру. Також вкрай ускладнений рух на в'їздах до Києва. Дивіться також Без прав та напідпитку: в Україні першим водіям-порушникам виписали нові штрафи Затори утворилися через великий потік машин та ДТП. Де у Києві важко проїхати зранку 18 березня: Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Бандери;

Вулиця Семена Скляренка;

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська ("Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича й Північний міст;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Перемоги;

Проспект Любомира Гузара та інші. Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:

Де у Києві 18 березня затори / Скриншот Google Maps