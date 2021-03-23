Ранок вівторка, 23 березня, розпочався для автомобілістів Києва з заторів на дорогах. Однак загальний рівень корок значно нижчий, ніж зазвичай.

Через закриття шкіл на канікули та карантин, а також зменшення потоку людей, які їздять до офісу, значно поліпшили ситуацію з завантаженням доріг столиці. Тому рух у Києві можна назвати більш жвавим, аніж зазвичай.

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Втім, без серйозних заторів подекуди все ж таки не обходиться. Утворилися вони на тих місцях, де до них всі вже звикли. На Правому березі важко проїхати у напрямку центру, а на Лівому – дістатися мостів. Ускладнений рух також на в'їздах до Києва.

Де у Києві важко проїхати зранку 23 березня:

Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Бандери;

Вулиця Семена Скляренка;

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська ("Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича й Північний міст;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Миколи Бажана (район метро "Позняки", "Осокорки");

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Дарниця", "Лівобережна");

Проспект Перемоги;

Проспект Любомира Гузара та інші.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на цій онлайн-карті:



Де у Києві 23 березня затори / Скриншот Google Maps