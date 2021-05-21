Про наміри дозволити знести особняк на вулиці Грушевського, 4Б написала у фейсбуці колишня депутатка Київської ради Олена Терещенко. За її словами, унікальна робота відомих архітекторів має статус пам'ятки місцевого значення.

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Будівля є останньою серед тих, що збереглись, у садибі київських підприємців Бонадурерів, які були підданими Швейцарії.

Доводили до аварійного стану з 2009 року



Так виглядає будинок Бонадурерів після пожежі / Фото Олени Терещенко

За словами ексдепутатки, будинок має унікальний внутрішній дворик та є своєрідною з’єднувальною ланкою між вулицями Грушевського та Хрещатиком і горою, на який стоїть колишній Інститут шляхетних дівчат.

Історична будівля є прикладом багатоетапної дореволюційної забудови Києва. Однак її через суд винесли з державного реєстру для знесення та будівництва на її місці багатоповерхівки.

ТОВ "Грааль", яке за документами не має права власності на пам'ятку, з 2009 року не проводило у покинутій будівлі жодних реставраційних робіт. Крім того, там сталося кілька пожеж, які погіршили аварійний стан садиби.



Активісти хочуть відстояти історичну будівлю / Фото Олени Терещенко

Саме через те, що немає жодних документів про володіння будинком компанією, яку пов'язують з колишнім діячем часів Януковича Дмитром Табачником, Терещенко обурилася рішенням земельної комісії.



ТОВ "Грааль" не має права власності на будівлю / Фото Олени Терещенко

Депутати земельної комісії Київради вирішили в кращих традиціях Януковичів зробити подарунок Табачнику у вигляді унікальної пам‘ятки в самому серці Києва!!! Тепер на її місці має зрости найвищий в Києві хмарочос! Віталій Кличко, це нормально?!

– зазначила ексдепутатка.

Також Терещенко звернулася до мера з проханням зробити все, щоб проєкт рішення про знесення будівлі не опинився в порядку денному пленарного засідання Київради.