Девочка смогла подловить момент и позвонить в полицию. Она сообщила, что плохо себя чувствует, и находится в неизвестном ей месте. Напуганная школьница говорила, что рядом с ней могут быть злоумышленники.

Смотрите также Смерть несовершеннолетнего на Полтавщине: в изнасиловании подозревают 15-летнего подростка

Правоохранители сразу же начали выяснять дополнительную информацию, которая помогла бы им спасти девочку.

Что известно о похищении 14-летней в Белой Церкви

Сообщение о преступлении поступило патрульным около 1 часа ночи 4 мая. Девочка утверждала, что не может разговаривать, поскольку злоумышленники находятся рядом с ней.

Выяснилось, что она осталась в одиночестве, и не может выйти из автомобиля. Мужчины быстро меняли место дислокации и покинув машину, закрыли двери.

Патрульным удалось найти девушку возле одной из АЗС. На глазах у инспекторов она потеряла сознание.

Полицейские оказали пострадавшей первую помощь, после чего передали врачам. Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении. Чем именно ее отравили, неизвестно.

На месте происшествия работали следователи. Как квалифицировали преступление правоохранители, пока неизвестно.

Смотрите видео поиска и спасения 14-летней девочки в Белой Церкви: