Під час навчань, як зазначили у МВС, поліцейські перекривають дороги та доглядають транспорт. Мешканців Київщини просять зберігати спокій та поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.

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Метою навчань є злагодження всіх підрозділів поліції під час трьох спеціальних операцій.

Розбійний напад, евакуація та затримання

5 та 6 травня навчання проводили у Бориспільському, Броварському та Вишгородському районах області. Згідно з легендою, у Броварах невідомі напали на іноземця, поранили його та відібрали гроші. Після цього умовні зловмисники захопили заручників та спробували втекти.

Поліцейським довелося встановлювати місцеперебування нападників, евакуйовувати людей з будівлі, блокувати можливі шляхи втечі та перекривати район.

Після оточення будинку, де нібито були заручники, порушників затримали бійці КОРДу.

Крім того, вибухотехнікам довелося виявляти та знешкоджувати вибухівку

Правоохоронці професійно затримали правопорушників і відтворили всі етапи проведення спецоперації згідно з легендами навчань,

– зазначили у МВС.

Дивіться відео з навчань поліції на Київщині: