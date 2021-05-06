Приблизна сума збитків, яку завдали зловмисники – 18 тисяч гривень. Відкрите кримінальне провадження.

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Що розповіла поліція

В поліції уточнили, що браконьєрів "накрили" під час проведення профілактичних заходів "Нерест 2021".

Правоохоронці з‘ясували, що правопорушники займалися незаконним виловом риби у Канівському водосховищі поблизу міста Переяслав та села Хоцьки Бориспільського району.

Поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема виловлену рибу, знаряддя лову та плавзасіб.

Що загрожує браконьєрам

Покарання передбачено у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі на строк до 3 років.