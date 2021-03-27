У Києві у багатоповерхівці загорівся сміттєпровід. Згодом його розірвало зсередини, внаслідок чого весь під'їзд заполонив дим.

Інцидент зі сміттєпроводом трапився у Києві, на вулиці Мілютенка. Читайте також У Боярці біля приватного будинку пролунав потужний вибух: є загиблий – фото Займання та вибух сміттєпроводу Внаслідок загоряння сміттєпровід розірвало зсередини на першому поверсі будинку.

на першому поверсі будинку. У результаті дим заполонив весь під'їзд . Тому частина мешканців була змушена вийти на вулицю подихати повітрям.

. Тому частина мешканців була змушена вийти на вулицю подихати повітрям. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місці інциденту працювали поліцейські та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зверніть увагу! Раніше у Києві, на вулиці Дегтярівській стався нещасний випадок. Під час зварювальних робіт вибухнув газ. У результаті 1 чоловік отримав опіки обличчя. Вибух сміттєпроводу стався у будинку на вулиці Мілютенка: дивіться карту