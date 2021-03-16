Черговий випадок самогубства стався вранці 16 березня у Київській міській клінічній лікарні №4, яка є опорною для лікування пацієнтів з COVID-19.

Жінка, що перебувала на лікуванні у медичному закладі, вистрибнула з вікна 6 поверху. Шансів вижити у неї фактично не було.

Дивіться також Штучний інтелект навчився передбачати самогубства

Коли медики підбігли до потерпілої, вона вже померла. Їм залишалося лише констатувати смерть загиблої та викликати поліцейських.

Ймовірно, лікували від COVID-19

Наразі на місці події працюють слідчі, які з'ясовують всі обставини події. За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство із позначкою про самогубство.

За попередніми даними, жінка хворіла на коронавірус. У поліції столиці інцидент офіційно наразі не прокоментували.

Випадки суїциду серед хворих на коронавірус – досить поширене явище. Як зазначають науковці, COVID-19 нерідко призводить до змін у психіці, через що хворі скоюють самогубства. Крім того, за твердженням лікарів, іноді інфіковані вирішують накласти на себе руки через важкість хвороби. Особливо це стосується тих, кому не вичтачає кисню.