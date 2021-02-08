У Київському зоопарку захворіла єдина горила, її готують до операції
Відомий всім відвідувачам 46-річний самець горили, що мешкає у київському зоопарку, занедужав. Ветеринари стверджують, шо у тварини на ім'я Тоні сталася кишкова непрохідність.
Источник:телеканал "Київ"
Лікарі стверджують, що у Тоні сталася притаманна для горил у віці проблема. Наразі тварина майже нічого не їсть та не гуляє вольєром.
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Скоріш за все, горилі доведеться робити операцію із застосуванням загальної анестезії.
Перший випадок в Україні
За словами ветеринара Віталія Кобилинського, вітчизняні лікарі вперше зіштовхнулися з таким діагнозом у горили.
Наразі Тоні їсть лише третину від свого раціону. Найближчими днями йому змінять дієту. Якщо ж його апетит не повернеться до нормального, доведеться оперувати,
– зазначив лікар.
Улюбленець всіх відвідувачів
Долею Тоні, якому за звіриними мірками виповнилося вже дуже багато років, переймаються не тільки працівники зоопарку, але й мешканці столиці. Всі відвідувачі KyivZoo, які хоча б раз бачили горилу, запам'ятали його як вкрай розумну тварину. Тоні вміє впізнавати людей, обурюватися, якщо хтось з доглядачів не підійшов до нього, пояснювати що він хоче, а також залюбки загравати з відвідувачами.
Самотня горила
У Київ Тоні привезли у 25-річному віці за європейською програмою збереження рідкісних видів тварин. Він мав стати парою для горили Дорі, але потомство у тварин не з'явилося. У 2004 році подруга Тоні померла. З того часу Тоні залишається одинаком та єдиною горилою в Україні.
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