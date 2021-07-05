С многочисленными ранениями и почти без головы: на кладбище Киева очень жестоко убили бездомного

Обнаженное тело мужчины, которого лишили жизни, нашли на одном из кладбищ Киева 3 июля. Через 2 дня после этого, сотрудники полиции уже задержали предполагаемого преступника.

В совершении ужасного преступления подозревают 29-летнего киевлянина, который ранее имел проблемы с законом. Задержанный в нарушении закона признался.

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Если суд признает мужчину виновным в убийстве, которое было совершено с особой жестокостью, ему грозит от 10 до 15 лет заключения. Или пожизненное лишение свободы.

Добил деревянным крестом

Получив сообщение о теле убитого на одном из кладбищ, следователи и патрульные сразу же выехали на место происшествия.

Правоохранители увидели, что тело мужчины было обнаженным и покрыто большим количеством колото-резаных ранений. Части головы у убитого вообще не было.

Рядом с погибшим лежал окровавленный крест, которым злоумышленник разбил потерпевшему голову.



Бездомного убил пьяный 29-летний киевлянин / Фото ОУР НПУ

Убитым оказался бездомный, который жил на территории кладбища. По факту преступления правоохранители открыли уголовное производство относительно совершения умышленного убийства.

Задержанный рассказал правоохранителям, что между ним и пострадавшим вдруг возник конфликт. Поэтому, находясь в состоянии сильного опьянения, злоумышленник начал убивать мужчину тем, "что было под руками".

Вскоре злоумышленнику будут избирать меру пресечения. Прокуроры будут требовать содержания под стражей.