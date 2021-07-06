Пьянка сопровождалась громким и веселым пением русскоязычных песен. При этом девушки записывали все на видео, которое затем выложили в соцсети.
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Запись гулянки, которую устроили девушки, выложили в сообществе "Общественная организация "Автопатруль Майдан".
Киевляне призывают наказать родителей
- По предварительным данным, инцидент произошел днем 4 июля. Компания по меньшей мере из 6 школьниц устроили банкет на столе у могил.
- Девушки громко отдыхали, курили сигареты и употребляли алкогольные напитки.
В комментариях к сообщению пользователи сильно возмутились поступком детей. Однако кроме призывов наказать самих участниц попойки чаще высказывали мнение о необходимости провести воспитательную беседу вместе с их родителями.
Обращались ли активисты в правоохранительные органы по поводу этого инцидента, пока неизвестно.
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