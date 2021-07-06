На кладбище Киева школьницы устроили пьянку и щеголяли этим в соцсетях: видео

Компания девочек, которые с виду по возрасту едва дотягивают до подростков устроила масштабную гулянку на одном из кладбищ Киева. Об этом стало известно 5 июля.

Пьянка сопровождалась громким и веселым пением русскоязычных песен. При этом девушки записывали все на видео, которое затем выложили в соцсети.

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Запись гулянки, которую устроили девушки, выложили в сообществе "Общественная организация "Автопатруль Майдан".

Киевляне призывают наказать родителей

По предварительным данным, инцидент произошел днем ​​4 июля. Компания по меньшей мере из 6 школьниц устроили банкет на столе у ​​могил.

Девушки громко отдыхали, курили сигареты и употребляли алкогольные напитки.

В комментариях к сообщению пользователи сильно возмутились поступком детей. Однако кроме призывов наказать самих участниц попойки чаще высказывали мнение о необходимости провести воспитательную беседу вместе с их родителями.

Обращались ли активисты в правоохранительные органы по поводу этого инцидента, пока неизвестно.

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