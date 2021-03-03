Мэр Киева Виталий Кличко был вызван в качестве свидетеля со стороны обвинения по делу расстрелов на Майдане в 2014 году. Во время допроса мэру пришлось отвечать и на вопрос адвокатов экс-беркутовцев.

Их обвиняют в расстреле 48 активистов Революции Достоинства. Процесс в Святошинском районном суде. Об этом пишет сам Кличко в своем телеграм-канале.

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В то же время РБК передает, что отвечая на вопрос адвокатов экс-беркутовцев, Кличко заявил, что лидеры оппозиционных сил не могли тогда в полной мере контролировать протестующих.

О чем говорил Кличко в суде

Он также отметил, что лидеры оппозиции на Майдане призвали агрессивных протестующих не поддаваться на провокации, вести себя мирно и не использовать огнестрельное оружие.

Кличко подчеркнул, что среди митингующих были разные группы людей, в том числе и те, кто предлагал более радикальные действия в отношении к правоохранителям, и те, кто призывал действовать более сдержанно.

При этом Кличко уверен, что таких радикальных групп было меньшинство, и они не влияли на общее настроение митингующих.