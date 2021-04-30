Об этом пишет эксперт по проблемам столицы и градостроительства Георгий Могильный. Такие выводы он сделал после анализа документа.
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Хотят лишить власти главу КГГА
Могильный отмечает, что в Киеве могут произойти изменения в управлении городом. По мнению эксперта, Виталий Кличко начал готовиться к увольнению с должности главы Киевской городской госадминистрации и пытается изменить структуру исполнительных органов города.
Кличко пытается подчинить в нынешнем КГГА все, что возможно, непосредственно киевскому городскому главе, а не главе КГГА,
– написал Могильный.
Соответствующий проект решения Киевсовета с подписью городского главы был подан 27 апреля. Его уже опубликовали.
По словам Могильного, официальные причины решения это:
- создание должности 5-го заместителя директора департамента для департаментов с численностью сотрудников более 85 человек,
- приравнивание "службы" к "управлению".
Впрочем, истинную цель документа, по мнению эксперта, не написали.
В случае принятия документа, глава КГГА остается сугубо формальной должностью – он не сможет принять ни одного решения без участия городского главы.
Имеют ли право уволить Кличко
Нужно подчеркнуть, что Виталий Кличко занимает одновременно две должности в Киеве – городского главы и главы Киевской городской государственной администрации. Если полномочия мэра ему делегировала община – Кличко уже в третий раз был избран мэром, то КГГА это президентская вертикаль власти.
На Банковой и в Кабмине уверены, что центральная власть имеет право уволить Кличко с должности главы КГГА, но такие полномочия сейчас проверяют в Конституционном суде.
27 апреля КСУ начал рассмотрение дела и именно в этот день в Киевсовете зарегистрировали проект решения, который фактически лишает власти главу КГГА и предоставляет возможность Кличко сохранить контроль в столице.
Угрозы об увольнении
Отношения Кличко с центральной властью очень испортились после президентских выборов. В команде Зеленского дали понять мэру, что ему будет не просто.
Сначала конфликт с Кличко устроил тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан. Он даже попросил правительство Гройсмана уволить Кличко, но получил отрицательный ответ. Позже Богдана самого уволили.
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Впрочем, правительство Гончарука все-таки согласовало увольнение. Кличко обратился к КСУ, чтобы сохранить должность.
После этого, с ОП регулярно звучат обвинения в сторону Кличко, а мэр считает, что молчать не следует, поэтому резко отвечает на любые упреки.
Последний скандал – конфликт с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Кличко выступил с сокрушительной критикой правительства, якобы он провалил процесс вакцинации, а также заявил, что в государстве необходимо вводить общенациональный локдаун. В ответ Шмыгаль написал, что Кличко могут уволить с должности главы КГГА и назначить другого человека на его место.