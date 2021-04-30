Об этом пишет эксперт по проблемам столицы и градостроительства Георгий Могильный. Такие выводы он сделал после анализа документа.

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Хотят лишить власти главу КГГА

Могильный отмечает, что в Киеве могут произойти изменения в управлении городом. По мнению эксперта, Виталий Кличко начал готовиться к увольнению с должности главы Киевской городской госадминистрации и пытается изменить структуру исполнительных органов города.

Кличко пытается подчинить в нынешнем КГГА все, что возможно, непосредственно киевскому городскому главе, а не главе КГГА,

– написал Могильный.

Соответствующий проект решения Киевсовета с подписью городского главы был подан 27 апреля. Его уже опубликовали.

По словам Могильного, официальные причины решения это:

создание должности 5-го заместителя директора департамента для департаментов с численностью сотрудников более 85 человек,

приравнивание "службы" к "управлению".

Впрочем, истинную цель документа, по мнению эксперта, не написали.

В соответствии с проектом решения, департаменты, управления и отделы перестают быть структурными подразделениями в составе КГГА, а становятся отдельными исполнительными органами Киевсовета, входящих в организационную структуру КГГА. Кроме того, все эти департаменты, управления и отделы подчиняются именно Киевскому городскому главе.

В случае принятия документа, глава КГГА остается сугубо формальной должностью – он не сможет принять ни одного решения без участия городского главы.

Имеют ли право уволить Кличко

Нужно подчеркнуть, что Виталий Кличко занимает одновременно две должности в Киеве – городского главы и главы Киевской городской государственной администрации. Если полномочия мэра ему делегировала община – Кличко уже в третий раз был избран мэром, то КГГА это президентская вертикаль власти.

На Банковой и в Кабмине уверены, что центральная власть имеет право уволить Кличко с должности главы КГГА, но такие полномочия сейчас проверяют в Конституционном суде.

27 апреля КСУ начал рассмотрение дела и именно в этот день в Киевсовете зарегистрировали проект решения, который фактически лишает власти главу КГГА и предоставляет возможность Кличко сохранить контроль в столице.

Угрозы об увольнении

Отношения Кличко с центральной властью очень испортились после президентских выборов. В команде Зеленского дали понять мэру, что ему будет не просто.

Сначала конфликт с Кличко устроил тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан. Он даже попросил правительство Гройсмана уволить Кличко, но получил отрицательный ответ. Позже Богдана самого уволили.

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Впрочем, правительство Гончарука все-таки согласовало увольнение. Кличко обратился к КСУ, чтобы сохранить должность.

После этого, с ОП регулярно звучат обвинения в сторону Кличко, а мэр считает, что молчать не следует, поэтому резко отвечает на любые упреки.

Последний скандал – конфликт с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Кличко выступил с сокрушительной критикой правительства, якобы он провалил процесс вакцинации, а также заявил, что в государстве необходимо вводить общенациональный локдаун. В ответ Шмыгаль написал, что Кличко могут уволить с должности главы КГГА и назначить другого человека на его место.