Во время ежедневного брифинга городской голова столицы отметил, что давление на власти Киева продолжается. При этом структурные подразделения КГГА предоставляют по требованию правоохранителей все необходимые документы.
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По словам Кличко, чиновники сотрудничают со следователями даже по тем делам, которые не касаются обысков.
Ключевые коммунальные предприятия не могут работать
- Городской голова отметил, что массовые внезапные облавы и постановочные акции нацелены на манипуляцию и дискредитацию власти столицы.
- Обыски же касаются якобы тех производств, информацию по которым КГГА передавала по результатам аудитов.
Уже две недели ключевые коммунальные предприятия и подразделения города не могут нормально работать. Поскольку там с утра до ночи ищут, в основном документы, которые мы сами передали правоохранителям. По финансовым нарушениям, которые выявили мы сами!
– подчеркнул Виталий Кличко.
Кличко требует отчет
Мэр Киева в очередной раз обратился к правоохранителям предоставить отчет о статусе дел, по которым местная власть передавала документы для расследований.
С 2015 года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА осуществил 385 проверок. Материалы по выявленным 316 нарушениям были предоставлены полицейским и работникам других органов. Кличко спросил, почему на результаты проверок не реагировали несколько лет, однако сейчас обыски делают массово.
Смотрите видео реакции Кличко на обыски в КГГА (с 14: 50):