Массовые внезапные облавы и постановочные акции, – Кличко об обысках в КГГА

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что правоохранители продолжают блокировать работу департаментов и коммунальных предприятий КГГА проведением массовых обысков.

Во время ежедневного брифинга городской голова столицы отметил, что давление на власти Киева продолжается. При этом структурные подразделения КГГА предоставляют по требованию правоохранителей все необходимые документы.

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По словам Кличко, чиновники сотрудничают со следователями даже по тем делам, которые не касаются обысков.

Ключевые коммунальные предприятия не могут работать

Городской голова отметил, что массовые внезапные облавы и постановочные акции нацелены на манипуляцию и дискредитацию власти столицы.

Обыски же касаются якобы тех производств, информацию по которым КГГА передавала по результатам аудитов.

Уже две недели ключевые коммунальные предприятия и подразделения города не могут нормально работать. Поскольку там с утра до ночи ищут, в основном документы, которые мы сами передали правоохранителям. По финансовым нарушениям, которые выявили мы сами!

– подчеркнул Виталий Кличко.

Кличко требует отчет

Мэр Киева в очередной раз обратился к правоохранителям предоставить отчет о статусе дел, по которым местная власть передавала документы для расследований.

С 2015 года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА осуществил 385 проверок. Материалы по выявленным 316 нарушениям были предоставлены полицейским и работникам других органов. Кличко спросил, почему на результаты проверок не реагировали несколько лет, однако сейчас обыски делают массово.

Смотрите видео реакции Кличко на обыски в КГГА (с 14: 50):