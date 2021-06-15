Соответствующее распоряжение о назначении Барабошко опубликовали на сайте КГГА 10 июня. Он будет работать на общественных началах – то есть без зарплаты.

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Где будет работать

В документе указано, что Александр Барабошко будет советником Петра Оленича. Он занимается вопросами осуществления самоуправленческих полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Сам блогер пока не комментирует назначение – на его страницах в соцсетях нет сообщений об этом.

Вторая попытка

В феврале 2015 года Барабошко был назначен советником министра информационной политики Юрия Стеця. На этом посту он продержался 2 недели.

Уголовное дело

В 2018 году Барабошко обвинили в том, что он принял участие в информационной кампании против одного из руководителей Нацполиции. Блогера даже арестовывали, но в 2019 году все обвинения были сняты.