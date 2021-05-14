В эфире одного из телеканалов городской глава подчеркнул, что отрасль пассажирских перевозок в Киеве является убыточной. Поскольку себестоимость значительно превышает цены на проезд в общественном транспорте.

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По словам Кличко, столица ежегодно тратит более 2 миллиардов гривен для компенсации убытков коммунальным компаниям.

Каждый третий пассажир имеет льготы

Мэр отметил, что реальная цена билета для проезда в общественном транспорте Киева – 15 гривен.

При этом городу приходится платить средства компаниям для компенсации как текущих расходов, так и для проезда жителей, имеющих льготы. Таких граждан перевозят безвозмездно за бюджетные деньги. При этом каждый третий пассажир общественного транспорта является льготником.

В Киеве серьезные вызовы по транспорту из-за того, что он у нас дотационный. Чтобы он выходил на ноль, мы из бюджета Киева платим еще более 2 млрд грн ежегодно. Одновременно мы закупаем транспорт и увеличиваем зарплату,

– отметил Кличко.

Вопрос повышения проезда в общественном транспорте Киева пока является нерешенным. Представители КГГА говорят, что поднимать цены не будут, если Кабмин и Верховная Рада решат вопрос компенсаций проезда льготников местным бюджетам.

Какую стоимость проезда считают экономически обоснованной

Согласно выводам руководства метро и Киевпастранса, ценники проезда в киеве должны быть такими: