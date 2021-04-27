Кличко не исключает, что в Киеве ослабят карантин
Виталий Кличко не исключает, что в Киеве ослабят карантин. При условии, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.
Мэр сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям 28 апреля будет решать, готова ли столица выйти из красной зоны. Кличко подчеркнул, что есть много рисков.
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Карантин могут ослабить
Напомним, что локдаун в Киеве действует до 30 апреля.
Мы не исключаем ослабления введенных ограничений. Локдаун дал положительные результаты. Но расслабляться рановато. Есть много рисков. Этот вирус очень опасен и агрессивен. Как видим, все чаще от него умирают не только пожилые люди, но и молодые. Только на прошлой неделе в Киеве от осложнений болезни умерли более 300 человек,
– подчеркнул Кличко.
Минздрав уже отправил представление
О том, что столица выйдет из красной зоны сообщил и министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам министра, Киев будет переведен в желтую зону эпидемиологической опасности.
Мы уже сделали соответствующее представление с моей подписью на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы провести заседание и вывести Киев из красного уровня эпидемиологической опасности,
– заявил Степанов.
Впрочем, ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заверил, что столица еще не готова перейти в эту зону.
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