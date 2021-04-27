Виталий Кличко не исключает, что в Киеве ослабят карантин. При условии, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.

Мэр сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям 28 апреля будет решать, готова ли столица выйти из красной зоны. Кличко подчеркнул, что есть много рисков.

К теме Украина начала выходить из третьей волны COVID-19, – Степанов

Карантин могут ослабить

Напомним, что локдаун в Киеве действует до 30 апреля.

Мы не исключаем ослабления введенных ограничений. Локдаун дал положительные результаты. Но расслабляться рановато. Есть много рисков. Этот вирус очень опасен и агрессивен. Как видим, все чаще от него умирают не только пожилые люди, но и молодые. Только на прошлой неделе в Киеве от осложнений болезни умерли более 300 человек,

– подчеркнул Кличко.

Минздрав уже отправил представление

О том, что столица выйдет из красной зоны сообщил и министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, Киев будет переведен в желтую зону эпидемиологической опасности.

Мы уже сделали соответствующее представление с моей подписью на комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы провести заседание и вывести Киев из красного уровня эпидемиологической опасности,

– заявил Степанов.

Впрочем, ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заверил, что столица еще не готова перейти в эту зону.