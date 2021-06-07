Про це чиновник написав у своєму телеграм-каналі. Допис з'явився приблизно в опівдні 7 червня.

До теми Кличко поскаржився на Мінкульт через руйнування пам'яток культури у Києві

До чого тут мер Києва

Міністерство культури за підтримки ОДА, мерів історичних міст та національних заповідників, закликало Верховну Раду невідкладно розглянути законопроєкти про протидію хаотичній забудові.

За словами Ткаченка, серед них немає мера Києва Віталія Кличка. При цьому чиновник зазначив, що Київ чи не найбільше потребує цих законів.

Виникає дисонанс, адже саме Київський міський голова в інтерв'ю “Українській правді” скаржився, що у столиці понад 3,5 тисячі об'єктів культурної спадщини, приблизно 10% з яких перебувають у критичному стані,

– додав Олександр Ткаченко.

Більше про закони, які мовиться

За словами міністра, запропоновані зміни до законодавства покликані унеможливити хаотичну забудову та корупцію. Однак прозора система захисту культурної спадщини може викликати несприйняття. Зокрема мовиться про тих, хто зазвичай діє в обхід інтересів держави та суспільства.

Яка ситуація зараз

Теперішнє законодавство у сфері охорони культурної спадщини недосконале.

Воно призводить до руйнування та знищення пам'яток культури.

Тому деякі забудовники нехтують статусом будівлі та місцем її розміщення.

Вони нерідко зважають лише на власну вигоду.

Як наслідок, руйнуються історичні об'єкти й псується архітектурний ансамбль міста чи регіону.

Зменшити кількість таких порушень найлегше шляхом законодавчих змін.

Зверніть увагу! Мінкульт 7 червня попросив Раду ввести багатомільйонні штрафи за знищення пам'яток культури. Максимальний штраф за новим законом зможе бути – 3,4 мільйона гривень.