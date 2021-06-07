Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале. Сообщение появилось примерно в полдень 7 июня.
К теме Кличко пожаловался на Минкульт из-за разрушения памятников культуры в Киеве
При чем тут мэр Киева
Министерство культуры при поддержке ОГА, мэров исторических городов и национальных заповедников, призвало Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке.
По словам Ткаченко, среди них нет мэра Киева Виталия Кличко. При этом чиновник отметил, что Киев больше всего нуждается в этих законах.
Возникает диссонанс, ведь именно Киевский городской глава в интервью "Украинской правде" жаловался, что в столице более 3,5 тысячи объектов культурного наследия, примерно 10% из которых находятся в критическом состоянии,
– добавил Александр Ткаченко.
Больше о законах, о которых говорится
По словам министра, предложенные изменения в законодательство призваны исключить хаотичную застройку и коррупцию. Однако прозрачная система защиты культурного наследия может вызвать неприятие. В частности говорится о тех, кто обычно действует в обход интересов государства и общества.
Какая ситуация сейчас
- Нынешнее законодательство в сфере охраны культурного наследия несовершенно.
- Оно приводит к разрушению и уничтожению памятников культуры.
- Поэтому некоторые застройщики пренебрегают статусом здания и места его размещения.
- Они нередко обращают внимание только на собственную выгоду.
- Как следствие, разрушаются исторические объекты и портится архитектурный ансамбль города или региона.
- Уменьшить количество таких нарушений легче путем законодательных изменений.