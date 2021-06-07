Кличко не поддержал борьбу с хаотичной застройкой, – Ткаченко

7 июня 2021 , 18:58
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Источник:

телеграм-канал Tkachenko.UA

Глава Министерства культуры Александр Ткаченко призвал КГГА поддержать его министерство в борьбе с хаотичной застройкой. Чиновник акцентировал на том, что Кличко нет среди тех, кто публично поддерживает соответствующие законопроекты.

Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале. Сообщение появилось примерно в полдень 7 июня.

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При чем тут мэр Киева

Министерство культуры при поддержке ОГА, мэров исторических городов и национальных заповедников, призвало Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроекты о противодействии хаотичной застройке.

По словам Ткаченко, среди них нет мэра Киева Виталия Кличко. При этом чиновник отметил, что Киев больше всего нуждается в этих законах.

Возникает диссонанс, ведь именно Киевский городской глава в интервью "Украинской правде" жаловался, что в столице более 3,5 тысячи объектов культурного наследия, примерно 10% из которых находятся в критическом состоянии,
– добавил Александр Ткаченко.

Больше о законах, о которых говорится

По словам министра, предложенные изменения в законодательство призваны исключить хаотичную застройку и коррупцию. Однако прозрачная система защиты культурного наследия может вызвать неприятие. В частности говорится о тех, кто обычно действует в обход интересов государства и общества.

Какая ситуация сейчас

  • Нынешнее законодательство в сфере охраны культурного наследия несовершенно.
  • Оно приводит к разрушению и уничтожению памятников культуры.
  • Поэтому некоторые застройщики пренебрегают статусом здания и места его размещения.
  • Они нередко обращают внимание только на собственную выгоду.
  • Как следствие, разрушаются исторические объекты и портится архитектурный ансамбль города или региона.
  • Уменьшить количество таких нарушений легче путем законодательных изменений.
Обратите внимание! Минкульт 7 июня попросил Раду ввести многомиллионные штрафы за уничтожение памятников культуры. Максимальный штраф по новому закону сможет быть – 3,4 миллиона гривен.
Автор: Олександр Марчак