В эфире одного из телеканалов мэр столицы резко прокомментировал проведение многочисленных обысков в коммунальных компаниях Киевской городской государственной администрации и в офисах фирм-подрядчиков. По словам Кличко, проведение многих обысков в один день не является случайностью.

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Мэр говорит, что следственные действия направлены не на разоблачение коррупции, а на то, чтобы указать местным властям на свое место.

40 обысков на ключевом предприятии

Кличко подчеркнул, что его команда постоянно сотрудничает с правоохранителями в плане антикоррупционной деятельности. Однако массовые обыски якобы проводят с целью проучить представителей местных властей.

Я могу сказать, ключевая составляющая в моей работе – нулевая толерантность к коррупции. Мне очень не нравится. У меня есть авторитет, репутация, мне очень неприятно, когда кто-то кучу г**на наложил, а меня тыкают носом,

– подчеркнул Кличко.

Мэр также отметил, что иногда правоохранители могут просто прийти и попросить какие-то документы для изучения. Но сейчас обыски происходят "как в лучшие авторитарные времена".

В каких предприятиях Киева прошли обыски

За последние 3 дня правоохранители и работники ГФС проводили следственные действия в:

Киевзеленстрое;

Спецжилфонде;

Киевавтодоре;

Киевгорсвете;

департаменте соцполитики КГГА;

департаменте градостроительства и архитектуры КГГА;

департаменте земельных ресурсов КГГА.

По версии следствия, деятельность представителей властей Киева привела к многомиллионным убыткам и недоначислениям в бюджет столицы.