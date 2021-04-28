Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Министерство культуры и информационной политики в игнорировании намерений властей Киева защитить объекты культуры и исторические памятники.

По словам городского главы, Департамент охраны культурного наследия столицы ежегодно подает в Министерство списки сооружений, которые, по мнению местных властей, должны находиться под защитой государства. Однако за последние годы в Минкульте решили лишь судьбу 23 объектов из более 1,5 тысячи.

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Кличко утверждает, что из-за такой позиции Минкульта Киев теряет памятники культуры.

Начать реставрационные работы невозможно

Мэр подчеркнул, что Киевсовет собирается обратиться к Кабмину с просьбой решить проблему сохранения исторических и культурных памятников. Поскольку за 3 года город передал 32 представления о занесении в государственный реестр более 1,5 тысяч памятников.

В Министерстве культуры решили 21 объект из этого списка внести в госреестр, а 2 – признать не подлежащими внесению.

За это время в городе разрушились несколько исторических зданий, а начать их реставрацию власть не могла, поскольку без признания объектами культурного наследия не имеет юридической возможности для этого.

Среди объектов, решения по которым в Минкульте еще не приняли – комплекс завода "Арсенал", завод Рихтерта, Киевский ипподром и другие известные объекты.

Мы подготовили проект обращения Киевсовета к правительству, чтобы он поручил Министерству культуры безотлагательно рассмотреть в полном объеме представления, которые направлялись органом охраны культурного наследия КГГА,

– подчеркнул Виталий Кличко.

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Культурно-строительный конфликт

Своеобразное противостояние между властями Киева и Министерством культуры и информационной политики продолжается уже достаточно долгое время. Александр Ткаченко, который в свое время хотел получить должность руководителя КГГА, постоянно упрекает Кличко и его команду за несохранение исторических и культурных ценностей. При этом представители местных властей обвиняют работников Минкульта в попытках свести на нет борьбу столицы за сохранение объектов культуры.

При этом пока чиновники разбираются, как лучше сохранять исторические здания, многочисленные фирмы постепенно строят на их местах ТРЦ и жилые дома.