Мэр Киева Виталий Кличко ответил на упреки заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко о недостроенном Дарницком мосте. Городской голова считает, что такие заявления выглядят "нелепо".

Кличко заметил, что в Офисе Президента неправильно информированы или же намеренно искажают факты.

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Здесь некоторые "политики" либо не владеют информацией, либо просто манипулируют. И думают, что у них это получается блестяще, а на самом деле – бестолково,

– пишет столичный мэр в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что лучше работать, а не спекулировать.

Почему не могут достроить Дарницкий мост

Кличко заявил, что Дарницкий мост не находится на балансе города и потому киевская власть не имеет права его строить.

Прозвучали заявления, что якобы городская власть не может достроить развязку на Дарницком мосту. Да! Не может. По закону! Потому что объект, который почти 20 лет не введен в эксплуатацию, находится на балансе "Укрзализныци",

– пояснил мэр.

По его словам, ведомство уже несколько лет, несмотря на все обращения столичных властей, не передает объект городу. "Аналогичная ситуация и с Гостиным двором и домом Сикорского".

"Вставляют палки в колеса"

Еще Кличко призвал центральную власть построить кольцевую дорогу вокруг Киева.

"Не вставляйте палки в колеса, пренебрегая интересами киевлян! И не занимайтесь политиканством! А возьмите и наконец постройте большую кольцевую дорогу вокруг столицы, которая снимет транспортную нагрузку со столичных дорог и мостов", – пишет городской голова столицы.

Такой резкий ответ Виталия Кличко появился после заявления заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко о том, что местная власть не выполняет своих обязательств по строительству мостов в Киеве.

Было принято решение государственной властью, что мы сейчас начнем с Дарницкого моста, будем делать развязку, чтобы облегчить жизнь киевлян. Если местная власть только обещает, просит деньги у государства и ничего не делает, значит, мы будем сами это делать. То же самое касается Подольско-Воскресенского моста,

– сказал Тимошенко в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.