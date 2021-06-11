По словам мэра, чтобы жители могли комфортно и безопасно отдыхать, на каждом коммунальном пляже установили раздевалки. Также на них будут работать пункты спасателей и общественные уборные.

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Кроме того, местные власти определили в Киеве 18 зон массового отдыха у воды. Но купаться там запретят.

На каких пляжах столицы купание будет безопасным

По данным "Сегодня", в Киеве разрешат купание на следующих пляжах:

  • "Пуща-Водица";
  • "Вербное";
  • "Чорторий";
  • "Троещина";
  • "Радуга";
  • "Центральный";
  • "Радуга";
  • "Молодежный";
  • "Венеция";
  • "Детский";
  • "Предместная-Слободка";
  • "Золотой";
  • "Тельбин";
  • "Галера".

По словам Кличко, на коммунальных пляжах будут дежурить более 120 спасателей, водолазы и матросы-спасатели коммунального предприятия "Плесо".

Когда в Киеве начнется купальный сезон

Официального начала летнего отдыха в столице еще не было, так как вода в Днепре довольно прохладная. По санитарным нормам, купаться в водоемах можно при температуре воды превышающей 17 градусов.

Впрочем, коммунальщики отмечают, что 11 июня вода в пределах Киева прогрелась до температуры 17,2 градуса.